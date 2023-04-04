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Ажар Гиният назначена министром здравоохранения Сегодня, 12:52
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Сегодня, 12:52
300

Ажар Гиният назначена министром здравоохранения

Указом Главы государства Гиният Ажар назначена министром здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ажар Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 города Атыpay.

С 11 января 2022 года назначена на должность министра здравоохранения страны.

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Сегодня, 12:52
300
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