Ажар Гиният назначена министром здравоохранения

Указом Главы государства Гиният Ажар назначена министром здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ажар Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 города Атыpay.

С 11 января 2022 года назначена на должность министра здравоохранения страны.