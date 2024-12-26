Согласно решению наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" травмированным пассажирам разбившегося в Казахстане самолёта выплатят по 20 тысяч манатов (шесть миллионов тенге), передаёт BaigeNews.kz.

Cемьям каждого погибшего полагается по 40 000 манатов.

"Кроме того, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, применяемую в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и передовой международной практикой", - сказано в сообщении.

25 декабря на территории Казахстана разбился пассажирский авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный.

38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

Казахстанцы сдают кровь для пострадавших.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.

На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца.