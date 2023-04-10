Фото: Пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что азербайджанская диаспора в Казахстане насчитывает 130 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz.

“Поступательно укрепляются культурно-гуманитарные связи. Главным связующим звеном здесь выступают 130 тысяч наших граждан азербайджанской национальности, и часть из них будет присутствовать на открытии улицы в честь выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева”, - сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что визит президента Азербайджана в Астану придаст мощный импульс двусторонним отношениям стран.

"В рамках Вашего визита мы закрепляем учреждение Высшего межгосударственного совета, что несомненно придаст мощный импульс двусторонним отношениям. С удовлетворением хотел бы отметить существенное продвижение нашего торгово-экономического взаимодействия. Товарооборот вырос на 40 процентов и достиг полумиллиарда долларов. Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала, мы сможем довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, ИТ, сельское хозяйство, промышленность и другие", - отметил Президент Казахстана.