В ближайшее время доставят на родину тела пассажиров-граждан Азербайджана и членов экипажа, погибших в результате крушения самолёта близ Актау. Соответствующее заявление сделали МЧС Азербайджана и авиакомпания Azerbaijan Airlines, выполнявшая рейс, передаёт BaigeNews.kz.

"Одновременно для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку этим рейсом состоится только при условии, что состояние здоровья пострадавших, согласно заключениям врачей, позволит осуществить перевозку. В связи с этим компетентные государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры, – указывается в заявлении.

Лайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря недалеко от Актау.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров 6 граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа – граждане Азербайджана.

38 человек погибли, в том числе все находившиеся на борту казахстанцы. МЧС Казахстана опубликовало список погибших граждан РК.

Выжили в авиакатастрофе 29 человек, включая 3 детей. Из них 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

В Актау прибыл самолёт Ил-76 МЧС России, на котором в Москву транспортируют пострадавших при крушении лайнера россиян.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

На месте трагедии найден чёрный ящик. О причинах происшествия власти Казахстана пока говорить отказываются.