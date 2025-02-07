Власти Азербайджана готовят международный иск из-за разбившегося близ Актау самолета AZAL, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство АПА.

"Формируется доказательная база, собираются факты и улики", – сообщило азербайджанское государственное информагентство АПА.

Как пишет издание, после публикации предварительного отчета Министерства транспорта Казахстана о крушении самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", российская сторона продолжает предвзято комментировать происшествие.

Согласно отчету, самолет Embraer 190-100 IGW с регистрационным номером 4K-AZ65, выполнявший регулярный рейс J2-8243 из Баку в Грозный, столкнулся с потерей сигнала GPS в воздушном пространстве России, включая район аэропорта Грозного.

Осмотр самолета выявил многочисленные пробоины и повреждения фюзеляжа, зафиксированные на фото- и видеоматериалах. Повреждения обнаружены в задней части самолета, на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, левом крыле и левом двигателе. В отчете отмечено, что эти повреждения возникли в результате воздействия внешних объектов, при этом признаков столкновения с птицами не выявлено. Также найдены и изъяты сторонние объекты, не принадлежащие самолету, фотографии которых включены в отчет.

"Несмотря на эти факты, российские официальные лица, эксперты и СМИ продолжают отрицать свою причастность к инциденту и пытаются возложить вину на экипаж. Подобная тактика напоминает ситуацию с малайзийским Boeing 777, сбитым в 2014 году над Донбассом, за что Москва до сих пор не признала ответственности", - говорится в публикации.

Тем не менее, отмечается, что двери для диалога с Россией остаются открытыми.

"Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам", - пишет азербайджанское СМИ.

Напомним, 4 февраля Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчёт о крушении азербайджанского лайнера возле аэропорта Актау. В повреждениях нашли посторонние предметы.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данный отчёт.