Азат Перуашев встретился с трудовым коллективом "Астана су арнасы"

20 февраля председатель демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев и глава столичного филиала партии Аскар Смагулов встретились с трудовым коллективом "Астана су арнасы" в рамках предвыборной кампании, передаёт BaigeNews.kz.

"Партия "Ак жол" - партия отечественных производителей. Мы всегда говорим о том, как поддержать отечественных производителей, как с трибуны парламента, так и при общении с уполномоченными органами", — начал выступление Азат Перуашев.

Лидер "Ак жол" назвал приоритетные направления политической программы партии.

"В нашей программе одним из приоритетов является государственность и независимость Казахстана. Это главные ценности нашей страны. Лидер Республики "Алаш" в начале XX века, Алихан Букейхан говорил: "Народ без государственности – сирота". Мы с уважением относимся к языкам и культуре всех этносов и стремимся расширить сферу применения государственного языка.

Второй вопрос – демократия и парламентаризм. Реализация конституционной реформы, баланс сдержек и противовесов между ветвями власти, переход к Парламентской республике.

Третье – борьба с коррупцией и бюрократией.

Не осталось сферы, где нет коррупции. Мы предлагаем конкретные меры по искоренению этой заразы.

Четвертое – либеральная рыночная экономика, поддержка конкуренции и МСБ.

В экономике нет открытой и честной конкуренции.

Во многих секторах создана госмонополия в виде нацкомпаний. Особенно опасны олигополии, и это хорошо видно по тарифной политике, ситуациям в Экибастузе, Риддере, Петропавловске и Рудном", – сказал Азат Перуашев.

Представители трудового коллектива задали интересующие их вопросы. Многих собравшихся интересовала работа демпартии "Ак жол" по борьбе с коррупцией, в частности, по возвращению в страну средств, незаконно вывезенных за рубеж.

"Возвращение незаконно вывезенных за рубеж средств, деофшоризация – это работа, которая постоянно находится в центре внимания нашей партии. Мы поднимаем эту тему с тех пор, как в парламенте была создана наша фракция. Например, в 2013 году на Кипре было решено конфисковать счета иностранных граждан и компаний. Мы тогда обратились в Нацбанк с депутатским запросом и попросили выяснить, есть ли там средства граждан Казахстана. Если это деньги честных предпринимателей, которые они заработали добросовестным трудом, то их нужно защищать. А если это деньги, незаконно выведенные коррупционерами, то их нужно вернуть нашему народу, а не оставлять чужой стране.

Нацбанк ответил, что в данной офшорной зоне нет средств граждан Казахстана. Но глава Банка РБК Жомарт Ертаев заявил, что, по его данным, на Кипре находится не менее 2 млрд долларов, принадлежащих гражданам Казахстана. На эту информацию Нацбанк не захотел отвечать.

В 2016 году международные журналисты опубликовали так называемый "Панамский список" коррупционеров, хранящих деньги в этой стране. Мы снова направили запрос, на что госорганы сослались на "банковскую тайну". В целом, по этой теме мы направили много депутатских запросов, внесли ряд предложений в законы. И продолжим эту работу и дальше", - сказал лидер "Ак жола".

Сотрудники горводоканала отметили острую проблему обеспечения приезжающей из аулов молодёжи социальным жильем. Председатель демпартии "Ак жол" напомнил, что поднимал эту тему в 2017 году.

"Вопрос обеспечения сельской молодёжи доступным жильём мы поднимали с трибуны мажилиса. То есть мы предложили строить для них жильё небольшого размера, недорогое, расположить на первых этажах учебные центры, швейные цеха, мастерские. Чтобы молодёжь не только получила свой угол, но и могла получить профессию, найти работу. Ежегодно в города переезжают от 300 тысяч до полумиллиона молодых людей из аулов. У них нет приюта, нет регистрации, нет работы. В то время СМИ намеренно исказили эту тему. Правительство под давлением СМИ отклонило наше предложение. Но никакого другого решения ни пресса, ни чиновники так и не предложили. А в январе прошлого года неустроенная молодёжь поддалась на провокации заговорщиков и вышла на улицы от безнадёги.

Где-то через неделю после того запроса весной 2017 года мы отправили ещё один парламентский вопрос - о незаконной покупке ЕНПФ на 500 млн долларов пенсионных накоплений граждан акций обанкротившегося международного банка Азербайджана. Именно тогда началась атака на наше предложение социального жилья, видимо чтобы отвлечь внимание от раскрытой нами аферы в сотни миллионов долларов, украденных у наших пенсионеров.

В 2018 году Великобритания приняла закон о "богатстве необъяснимого происхождения". И этот закон первым применили к супруге главы того самого азербайджанского банка, купившей в ювелирном магазине изделий на 30 миллионов долларов. Возможно, как раз это были деньги казахстанских пенсионеров.

В январе прошлого года бездомная и безработная молодёжь вышла на улицы. Депутаты "Ак жола" объездили несколько городов после январских событий и встречались с задержанными. Тогда молодёжь ответила: "У нас нет ни дома, ни работы, мы вышли от безнадёги".

Думаю, что вина за это лежит и на тех чиновниках, кто пять лет назад отказался строить социальное жильё для молодёжи", - ответил Азат Перуашев.

Отвечая на вопрос о повышении заработной платы, инфляции, он подчеркнул необходимость поддержки, прежде всего, отечественных товаропроизводителей.

"Без развития отечественной продукции и поддержки отечественных производителей невозможно бороться с инфляцией. Национальный банк ограничивается повышением кредитных ставок. Но это только увеличивает зависимость от импорта и ещё больше увеличивает волатильность цен. Нужно бороться с причинами роста цен, а не наказывать мелкие магазины, которые тоже выживают", - сказал Перуашев.

Борьба с бедностью невозможна без развития отечественного производства. Участники встречи спросили о развитии сельского хозяйства.

"В пятой части нашей программы "рыночная экономика и поддержка предпринимательства" мы подробно остановились и на этом вопросе. Считаем, что для доступного финансирования сельского хозяйства необходимо создать Агробанк и открыть филиалы во всех сельских районах", - ответил глава "Ак жол".

Также он обратил внимание на необходимость грамотной и стабильной политики субсидирования сельхозпроизводителей, решение вопросов дефицита поливной воды, внедрения новых агротехник и обновления парка сельхозмашин.

Напомним, предвыборная группа Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым, Казыбеком Иса и Бериком Дюсембиновым, начавшая свою работу в области Улытау с посещения мавзолея Джучи хана, затем провела встречи с трудовыми коллективами и предпринимателями Карагандинской области, Темиртау. Аналогичные встречи агитгрупп Демпартии "Ак жол" проходят по всей стране.

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".