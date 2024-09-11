Азат Перуашев прокомментировал слухи о задержании зампреда "Ак жол"

Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев прокомментировал информацию о задержании своего заместителя Дмитрия Васильева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Поскольку была информация в СМИ, но не было официальной, мы в пятницу отправили запрос в КНБ. Вчера мы получили официальный ответ, что Васильев задержан. Нам дали контакты его адвокатов. Вчера мы с ними пытались связаться, пока с ними контакта нет. Но я надеюсь, что сегодня-завтра мы их найдём. И исходя из информации, которую адвокаты дадут, будем уже понимать, что происходит. Пока статью не уточнили", - сказал журналистам в кулуарах мажилиса Азат Перуашев.