Азат Перуашев прокомментировал слухи о задержании зампреда "Ак жол"
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Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев прокомментировал информацию о задержании своего заместителя Дмитрия Васильева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Поскольку была информация в СМИ, но не было официальной, мы в пятницу отправили запрос в КНБ. Вчера мы получили официальный ответ, что Васильев задержан. Нам дали контакты его адвокатов. Вчера мы с ними пытались связаться, пока с ними контакта нет. Но я надеюсь, что сегодня-завтра мы их найдём. И исходя из информации, которую адвокаты дадут, будем уже понимать, что происходит. Пока статью не уточнили", - сказал журналистам в кулуарах мажилиса Азат Перуашев.
По его словам, они будут выяснять причину задержания.
"Видимо там была какая-то утечка из служебной переписки, там видимо ему вменяется, точнее не ему, а должностному лицу из Нацгвардии "получение взятки". Тут нужно понимать, о чём идёт речь. Согласно статьи 367 Уголовного кодекса, лицо, вынужденное давать взятку, не является преступником. Нужно понимать, кто был инициатором взятки, либо Васильев, либо он был жертвой вымогательства", - отметил он.
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