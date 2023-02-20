Азат Перуашев о причинах Кантара и разочаровании в Назарбаеве

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Азат Перушев в эксклюзивном интервью BaigeNews.kz поделился мнением о том, почему случился Кантар, в чьих полномочиях должен быть контроль за распределением бюджетных средств, и почему в Казахстане не любят депутатов.

О январских событиях:

"Партия "Ак жол" предложила в 2017 году строить социальное жильё для молодёжи, приезжающей из аулов в города. Поднялась большая шумиха, русскоязычная пресса её слегка передёрнула, они не знают проблемы, с которыми сталкивается казахская молодёжь из аулов. Правительство под давлением прессы отказало в этом начинании. Через пять лет произошёл Кантар. Да там (были) заговорщики, с ними разбираются суды, занимаются правоохранительные органы. Но ведь никто не может отрицать, что на улицу вышла и большая часть молодёжи. И когды мы встречались с задержанными, я объездил несколько тюрем, спрашиваешь "Жігіттер не болды? – Ага, үйіміз жоқ, жұмысымыз жоқ, умітіміз жоқ" От безысходности ребята выходили. Одна из проблем, которую прямо называли эти ребята – жұмыссыздық, баспанасыздық (безработица, отсутствие жилья - Ред.) ..."

О финансировании партии "Ак жол":

"Партия "Ак жол" получает порядка 80 миллионов тенге в месяц. Эти деньги идут на содержание самой партии, на содержание штатных работников, на содержание филиалов, на аналитику, разработку законопроектов, предложений по законопроектам и так далее. Отчёты об использовании этих средств ежегодно согласно закону публикуются на сайте партии и в печатном издании".

О том, почему изменилось отношение к Нурсултану Назарбаеву:

- Изменилось ли ваше отношение к Нурсултану Назарбаеву?

- После января, да. Сожалею.

- В какую сторону?

- Ну не в лучшую (...) Вы же видели, что в той ситуации, которая тогда (в январе 2022 – Ред.) произошла, было очень важно, чтобы первый президент выступил, обратился к людям, к народу, который он возглавлял 30 лет, с призывом успокоиться, не ставить под риск государственность, не ставить под риск независимость страны. Этого не произошло.

- То есть вы разочаровались в нём?

- Есть такое.

Полное интервью можно посмотреть в нашем видео.