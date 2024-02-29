  • 29 Февраля, 14:44
  • BAIGENEWS

Азартные игры оказались одной из главных статей расходов казахстанцев

Сегодня, 14:24
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:24
Сегодня, 14:24
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Фото: pixabay.com

Больше чем на азартные игры казахстанцы в общей сумме тратили в прошлом году деньги только на отдых и развлечения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

По объему оплаченных населением услуг азартные игры заняли вторую строчку по итогам 2023 года. На них казахстанцы потратили в общей сумме 368,7 миллиарда тенге.

Обогнали азартные игры только отдых и развлечения. На это наши соотечественники потратили 427,1 миллиарда тенге.

На третьей строчке сфера операций с недвижимостью. 257,2 миллиарда тенге потратили казахстанцы на жилье в прошлом году.

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