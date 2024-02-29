Азартные игры оказались одной из главных статей расходов казахстанцев

Больше чем на азартные игры казахстанцы в общей сумме тратили в прошлом году деньги только на отдых и развлечения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

По объему оплаченных населением услуг азартные игры заняли вторую строчку по итогам 2023 года. На них казахстанцы потратили в общей сумме 368,7 миллиарда тенге.

Обогнали азартные игры только отдых и развлечения. На это наши соотечественники потратили 427,1 миллиарда тенге.

На третьей строчке сфера операций с недвижимостью. 257,2 миллиарда тенге потратили казахстанцы на жилье в прошлом году.