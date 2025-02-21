Постановлением правительства Азамат Амрин назначен на должность первого вице-министра национальной экономики РК, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1973 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим в Корнеевском совхозе.

С 1997 года по 2008 год работал на различных должностях в Налоговом комитете Северо-Казахстанской области.

В 2008–2011 годы - аким района Шал акына СКО. После - менеджер крестьянского хозяйства "Амрин К.К.".

В 2013–2020 годы - заместитель директора, директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

С 2020 года - вице-министр национальной экономики РК.