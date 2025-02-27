Правительство Казахстана отказалось от поэтапного повышения ставки, так как этот вариант не дал бы нужного экономического эффекта. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, рассматривались разные сценарии – увеличение на 1% или 2% в год, а также диапазоны 12-14% и 16-20%. Однако расчеты показали, что постепенное повышение не позволит покрыть обязательства государства.

"Мы рассчитали модель, по которой расходы составят 28 трлн тенге, и при постепенном увеличении ставки этот дефицит не удастся закрыть", – пояснил Амрин.

Он также напомнил, что дискуссии о повышении ставки велись еще в 2022 и 2023 годах, но тогда было принято другое решение. Сейчас же власти пришли к выводу, что предложенный вариант является наиболее оптимальным.