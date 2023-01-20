Азамат Абильдаев снова может стать депутатом мажилиса — ЦИК

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Журналисты поинтересовались у членов ЦИК, будут ли они регистрировать кандидатуру Азамата Абильдаева на предстоящие парламентские выборы, передаёт BaigeNews.kz. У экс-мажилисмена забрали мандат после того, как он публично поддержал войну в Украине. По слухам, Азамат Абильдаев планируется вновь сесть в депутатское кресло.

"На вопросы "будем или не будем регистрировать" ЦИК всегда отвечает одинаково — мы рассматриваем все документы, которые поступают в ЦИК. Изучаем их и по ним принимаем решение. Документы любого гражданина, который обратится, мы будем изучать независимо от того, кто это будет", — сказал на брифинге зампредседателя ЦИК Константин Петров.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров вспомнил прошлогоднюю президентскую кампанию.

"К нам обращаются люди, которые вроде даже очевидно, что он не соответствует каким-то параметрам, но мы обязательно принимаем людей, если они приходят с документами. Если необходимость есть рассмотреть, мы обязательно рассматриваем. Здесь нет такого, что заранее. Вот сейчас спрашивали про политические партии. О том, что партия зарегистрирована или нет, мы должны документально увидеть. Только с документами работаем в таких случаях", — сказал Нурлан Абдиров.

Станет ли Азамат Абильдаев баллотироваться от партии или будет беспартийным, по словам Константина Петрова, не имеет значения.