Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министром культуры и информации Казахстана назначена Айзада Курманова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Постановлением Правительства Республики Казахстан Курманова Айзада Амангельдиновна назначена на должность вице-министра культуры и информации", - говорится в сообщении.
Айзада Курманова родилась в 1970 году в Павлодарской области. Окончила Павлодарский педагогический институт, Инновационный Евразийский университет.
Трудовую деятельность начала в 1992 г. учителем в СШ Майского района Павлодарской области. В разные годы работала заведующей учебной частью, директором СШ.
2002-2007 гг. – начальник отдела внутренней политики акимата г.Экибастуза.
2007-2009 гг. – заместитель акима г. Экибастуза.
2009-2011 гг. – начальник управления внутренней политики Павлодарской области.
2011-2014 гг. – аким Лебяжинского района Павлодарской области.
2014-2016 гг. – первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии "Нұр Отан".
В 2016-2020 гг. была депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва.
С 2020 г. по настоящее время – заместитель акима Павлодарской области.
Самое читаемое