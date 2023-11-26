Айсберг размером втрое больше Нью-Йорка откололся от ледника

Один из крупнейших в мире айсбергов под названием A23a сорвался с мели и дрейфует за пределами вод Антарктики, передает BaigeNews.kz. со сслкой на Associated Press.

По данным Британской антарктической службы, айсберг A23a откололся от антарктического шельфового ледника Филчнера в 1986 году, но сразу же прилип ко дну океана и оставался в море Уэдделла последние 37 лет. Площадь ледяного острова составляет около 4 тыс. квадратных километров, что в три раза больше Нью-Йорка.

По словам ученых, A23a постепенно набирает скорость под действием попутного ветра и течения. Ледяной массив несет прямо к северной оконечности Антарктического полуострова.

Специалисты службы отметили, что впервые заметили небольшие подвижки в положении айсберга в 2020 году. Исследователи пришли к выводу, что A23a мог освободиться благодаря изменению температуры воды на шельфе.