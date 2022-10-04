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  • Айназ Адильгереева завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Черногории
olympic.kz Сегодня, 13:01
49
Фото: olympic.kz

Айназ Адильгереева завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Черногории

В столице Черногории проходит международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Podgorica 2022. Казахстан на нём отметился бронзовой медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

В возрастной категории до 13 лет успешно выступила алматинка Айназ Адильгереева, которую тренирует Айман Успанова. Юная теннисистка дошла до полуфинала и заняла итоговое третье место.

Путь к бронзовой медали: Айназ Адильгереева - У Ин-сюань (Тайбэй) 1:3; Аня Байович (Черногория) - 3:0; Анастасия Вуйович (Черногория) - 3:2; четвертьфинал Ана Сладое (Босния и Герцеговина) - 3:2; полуфинал Йоханна Петери (Венгрия) - 1:3.

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#настольный теннис #спорт #Черногория
Журналист
Сегодня, 13:01
49
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