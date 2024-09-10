Айна Задабек назначена председателем правления АО “Qazcontent”
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
455Фото: из личного архива
В АО “Qazcontent” назначили нового председателя. Им стала Айна Задабек, передаёт BaigeNews.kz.
Она окончила филологический факультет Карагандинского государственного университета имени Букетова по специальности "Журналист", Центрально-Азиатский инновационный университет по специальности "Юриспруденция", Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилёва, магистр гуманитарных наук.
Трудовой путь начала на телевидении, работала в Карагандинской областной телерадиокомпании, "Эра ТВ", АстанаТВ, Qazaqstan TV и на других республиканских и региональных телеканалах.
Айна Задабек имеет многолетний опыт в сфере PR и общественной коммуникации в международных, национальных компаниях и квазигоссекторе.
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