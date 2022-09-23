open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Аймагамбетов высказался о коррупции среди директоров школ
gov.kz Вчера, 17:55
405
Фото: gov.kz

Аймагамбетов высказался о коррупции среди директоров школ

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал, как борется с коррупцией со стороны директоров школ, передаёт BaigeNews.kz.

"Более семи тысяч школ и почти 500 тысяч педагогов, говорить, что это присуще всем нашим коллегам - некорректно по меньшей мере. Предпринимаются системные меры, чтобы эту проблему решить.

По приёму на работу педагогов. Мы внесли изменения в законодательство, принят новый формат приёма на работу педагогов. Если раньше директор мог получить два резюме и самостоятельно принять решение, то сейчас проводится конкурс, кандидаты подают документы, есть конкретные критерии, баллы за каждый критерий. Каждый кандидат сам же считает баллы, прикрепляет документы и отправляет через электронную систему. Комиссия не может отнять у него балл. Если они подтверждаются, получает рабочее место тот, кто больше соответствует критериям. Это позволяет минимизировать риски и субъективизм", - сказал министр на пресс-конференции в СЦК.

С этой же целью аттестацию учителей перевели в электронный формат. 

"Если раньше сдавали только портфолио, то сейчас сдают и тестирование - на знание предмета и методологии, методики преподавания. Коллеги сдают, проходят во второй тур, показывают своё портфолио и принимается решение", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Электронным стал приём детей в детсады и школы, отмечает министр. То же касается и школ для одарённых детей, ведь там были высокие коррупционные риски.

"С прошлого года мы централизовали и через электронную процедуру стали проводить приём в школы. Большое число желающих было. И в таких случаях возникают коррупционные риски. Поэтому мы ввели эту систему. Если есть конкретные факты, у нас работают департаменты в регионах, колл-центры, я активно смотрю и принимаю меры в соцсетях, можете обращаться, будут приняты решения", - заверил министр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#школы #Коррупция #Асхат Аймагамбетов
Жадра Жулмухаметова Журналист
Вчера, 17:55
405
Поделитесь:
Наверх