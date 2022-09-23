Аймагамбетов высказался о коррупции среди директоров школ

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал, как борется с коррупцией со стороны директоров школ, передаёт BaigeNews.kz.

"Более семи тысяч школ и почти 500 тысяч педагогов, говорить, что это присуще всем нашим коллегам - некорректно по меньшей мере. Предпринимаются системные меры, чтобы эту проблему решить.

По приёму на работу педагогов. Мы внесли изменения в законодательство, принят новый формат приёма на работу педагогов. Если раньше директор мог получить два резюме и самостоятельно принять решение, то сейчас проводится конкурс, кандидаты подают документы, есть конкретные критерии, баллы за каждый критерий. Каждый кандидат сам же считает баллы, прикрепляет документы и отправляет через электронную систему. Комиссия не может отнять у него балл. Если они подтверждаются, получает рабочее место тот, кто больше соответствует критериям. Это позволяет минимизировать риски и субъективизм", - сказал министр на пресс-конференции в СЦК.