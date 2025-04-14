Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов поднял проблему реализации ранее инициированных норм, позволяющих колледжам и школам направлять собственные доходы от учебной продукции на развитие учебного процесса, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, несмотря на то, что законодательные изменения уже приняты, на практике возникли сложности, связанные с восприятием этой деятельности как конкуренции бизнесу.

"Иногда даже простые и логичные вещи приходится отстаивать", - подчеркнул Аймагамбетов.

Он пояснил, что, например, студенты колледжей в рамках обучения изготавливают металлические изделия, выпекают хлебобулочные изделия или делают другую продукцию. Эта деятельность не носит коммерческий характер, а является частью учебного процесса. Тем не менее, некоторые местные антимонопольные органы видят в этом угрозу для бизнеса.

"Это не бизнес и не прибыль ради прибыли. Это обучение через практику. И если колледжи смогут реализовать такую продукцию и вложить средства обратно - на новые материалы, оборудование - выиграют все", - добавил он.

Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и с сдачей школьных спортзалов в аренду в неучебное время. Несмотря на то, что такой механизм был предусмотрен еще несколько лет назад, в некоторых регионах его блокируют под предлогом защиты конкуренции.

Аймагамбетов отметил, что вопрос обсудили на совещании с представителями Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК). По итогам встречи была достигнута договорённость - проблемы на местах будут устранены.