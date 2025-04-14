Аймагамбетов: Студенты пекут хлеб, а чиновники видят в этом угрозу бизнесу
Школы и колледжи должны иметь право использовать собственные доходы на развитие, считает народный избранник.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов поднял проблему реализации ранее инициированных норм, позволяющих колледжам и школам направлять собственные доходы от учебной продукции на развитие учебного процесса, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, несмотря на то, что законодательные изменения уже приняты, на практике возникли сложности, связанные с восприятием этой деятельности как конкуренции бизнесу.
"Иногда даже простые и логичные вещи приходится отстаивать", - подчеркнул Аймагамбетов.
Он пояснил, что, например, студенты колледжей в рамках обучения изготавливают металлические изделия, выпекают хлебобулочные изделия или делают другую продукцию. Эта деятельность не носит коммерческий характер, а является частью учебного процесса. Тем не менее, некоторые местные антимонопольные органы видят в этом угрозу для бизнеса.
"Это не бизнес и не прибыль ради прибыли. Это обучение через практику. И если колледжи смогут реализовать такую продукцию и вложить средства обратно - на новые материалы, оборудование - выиграют все", - добавил он.
Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и с сдачей школьных спортзалов в аренду в неучебное время. Несмотря на то, что такой механизм был предусмотрен еще несколько лет назад, в некоторых регионах его блокируют под предлогом защиты конкуренции.
Аймагамбетов отметил, что вопрос обсудили на совещании с представителями Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК). По итогам встречи была достигнута договорённость - проблемы на местах будут устранены.
"Такие инициативы только помогают экономике: они готовят будущих работников для реального сектора", - резюмировал он.
Самое читаемое
- Землетрясение в Таджикистане разрушило 17 зданий
- Около 200 человек сможет бесплатно попасть на концерт Дженнифер Лопес в Астане
- В результате землетрясения в Таджикистане погиб трёхлетний ребёнок
- Ночующий в Ламборджини американский путешественник заблудился в Уральске
- Милад Карими завоевал золото на этапе Кубка мира в Хорватии