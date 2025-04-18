Аймагамбетов предложил реформу ОСМС с личными медицинскими счетами и бонусной системой
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в очередной раз выразил обеспокоенность по поводу обсуждаемого законопроекта о реформе обязательного социального медицинского страхования, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, несмотря на очевидную необходимость реформ, важно, чтобы изменения не привели к сокращению гарантированной медицинской помощи и не увеличили нагрузку на граждан и бизнес.
Одним из основных вопросов, вызывающих беспокойство, является предложение перевести большую часть гарантированной медицинской помощи (ГОБМП) в страховой пакет ОСМС. Аймагамбетов заявил, что такая мера неприемлема, особенно в части первичного осмотра и базовой диагностики, которые должны остаться в пакете ГОБМП. Он подчеркнул, что доступ к участковому врачу — основа профилактики, особенно для незастрахованных граждан.
Кроме того, депутат выразил опасение по поводу повышения потолка взносов на медстрахование для работодателей и работников. Хотя он поддерживает идею справедливости, он отметил, что увеличение взносов без дополнительных стимулов или альтернатив может привести к перегрузке системы и создать дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и сотрудников.
Аймагамбетов предложил несколько решений для улучшения системы ОСМС:
-
Сохранить первичный осмотр и базовую диагностику в ГОБМП, а также продолжить программу скрининга и лечения социально значимых заболеваний, таких как рак, туберкулёз и ВИЧ.
-
Ввести условно-сберегательный медицинский счёт, где часть взносов по ОСМС будет направляться на персональный счет граждан. Эти средства можно было бы использовать для добровольной страховки, стоматологии, реабилитации и дополнительного лечения. Аймагамбетов предложил модель, схожую с тем, что действует в Сингапуре, где часть дохода идёт на личный медицинский счёт.
-
Ввести бонусную систему для граждан, которые регулярно платят взносы и следят за своим здоровьем. Бонусы могли бы быть использованы для улучшенных условий в стационаре, скидок в аптеках и фитнес-центрах, а также на профилактические чекапы.
-
Устранить несправедливость в региональных отчислениях для льготных категорий и обеспечить прозрачность в работе фонда ОСМС, включая регулярные отчёты и открытую информацию.
-
Продолжить цифровизацию системы и внедрить искусственный интеллект для лучшего учета и аналитики, что поможет обеспечить доступность медицинских услуг.
Аймагамбетов подчеркнул, что все эти предложения ещё обсуждаются, и решения пока не приняты. Однако он отметил, что работа Министерства здравоохранения по решению накопившихся проблем заслуживает высокой оценки.
Самое читаемое
- Свет с лодки: Спасатели МЧС "протянули" электричество в затопленное село
- В Шымкенте рушится построенный за 3 млрд тенге исторический комплекс
- Казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию
- Димаш Кудайберген приглашает казахстанцев на свой легендарный концерт
- Российский рэп-музыкант восхитился чистотой Астаны