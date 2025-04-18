Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в очередной раз выразил обеспокоенность по поводу обсуждаемого законопроекта о реформе обязательного социального медицинского страхования, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, несмотря на очевидную необходимость реформ, важно, чтобы изменения не привели к сокращению гарантированной медицинской помощи и не увеличили нагрузку на граждан и бизнес.

Одним из основных вопросов, вызывающих беспокойство, является предложение перевести большую часть гарантированной медицинской помощи (ГОБМП) в страховой пакет ОСМС. Аймагамбетов заявил, что такая мера неприемлема, особенно в части первичного осмотра и базовой диагностики, которые должны остаться в пакете ГОБМП. Он подчеркнул, что доступ к участковому врачу — основа профилактики, особенно для незастрахованных граждан.

Кроме того, депутат выразил опасение по поводу повышения потолка взносов на медстрахование для работодателей и работников. Хотя он поддерживает идею справедливости, он отметил, что увеличение взносов без дополнительных стимулов или альтернатив может привести к перегрузке системы и создать дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и сотрудников.

Аймагамбетов предложил несколько решений для улучшения системы ОСМС:

Сохранить первичный осмотр и базовую диагностику в ГОБМП, а также продолжить программу скрининга и лечения социально значимых заболеваний, таких как рак, туберкулёз и ВИЧ. Ввести условно-сберегательный медицинский счёт, где часть взносов по ОСМС будет направляться на персональный счет граждан. Эти средства можно было бы использовать для добровольной страховки, стоматологии, реабилитации и дополнительного лечения. Аймагамбетов предложил модель, схожую с тем, что действует в Сингапуре, где часть дохода идёт на личный медицинский счёт. Ввести бонусную систему для граждан, которые регулярно платят взносы и следят за своим здоровьем. Бонусы могли бы быть использованы для улучшенных условий в стационаре, скидок в аптеках и фитнес-центрах, а также на профилактические чекапы. Устранить несправедливость в региональных отчислениях для льготных категорий и обеспечить прозрачность в работе фонда ОСМС, включая регулярные отчёты и открытую информацию. Продолжить цифровизацию системы и внедрить искусственный интеллект для лучшего учета и аналитики, что поможет обеспечить доступность медицинских услуг.

Аймагамбетов подчеркнул, что все эти предложения ещё обсуждаются, и решения пока не приняты. Однако он отметил, что работа Министерства здравоохранения по решению накопившихся проблем заслуживает высокой оценки.