Аймагамбетов оценил проделанную на посту министра работу

Освобождённый от должности министра просвещения Асхат Аймагамбетов оценил свою работу и поблагодарил казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz. Прощальный пост появился в его Telegram-канале.

Экс-министр напомнил, что получил должность в июне 2019-го и переназначался трижды.

"Всё это время я старался оправдать высокое доверие, быть эффективным и полезным в работе, обеспечивая её открытость и прозрачность. Благодаря поддержке Президента, педагогов, родителей, всего коллектива министерства, гражданского общества нам удалось достичь важных результатов", - написал он.

Аймагамбетов отметил, что для него было важно не только внедрять реформы, соответствовавшие запросам времени, но и сохранить преемственность.

"Особенно сложно было во время пандемии, но благодаря пониманию и поддержке коллег мы прошли это время", - заявил бывший министр.

Он напомнил о принятии Закона "О статусе педагога", благодаря которому произошли повышение зарплаты, установление доплат, освобождение от несвойственных функций, переход на пятидневную рабочую неделю, освобождение от сдачи НКТ педагогов с 30-летним стажем и присвоение почётного знака учителям с опытом работы от 25 лет.

"Благодарю родителей, которые также с пониманием относились к вводимым новшествам. Они были необходимы, поскольку сфера образования - нестатичная и динамично развивающаяся. При внедрении той или иной инициативы мы исходили из интересов наших детей. Я не раз говорил о том, что мои дети так же, как и большинство детей, посещают госшколу и детский сад", - написал Аймагамбетов.

Он уточнил, что более комфортные условия работы создавали также для воспитателей детсадов, педагогов колледжей, преподавателей вузов.

Отдельно экс-министр поблагодарил работников Минпросвещения и подведомственных организаций и признался, что иногда был чрезмерно строг и требователен.

"Признателен общественным деятелям и активистам, которые всегда держали нас в тонусе, открыто высказываясь, оказывая поддержку или критикуя. Всегда адекватно отношусь к конструктивным замечаниям и стараюсь исправлять недостатки. Также благодарю за работу журналистов. Мы старались активно предоставлять актуальную информацию и всегда быть открытыми для диалога. Еженедельно транслировали аппаратные совещания, которые мог прослушать каждый желающий", - сообщил Аймагамбетов.

Бывший министр выразил надежду, что за время работы сумел внести вклад в развитие отрасли и оправдать доверие сограждан и президента.