Аймагамбетов назвал преимущества "Комфортной школы"

Фото: facebook/Askhat Aimagambetov

Благодаря национальному проекту до конца 2025 года в Казахастане откроют современные, комфортные школы на 842 тысячи ученических мест. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz

Он рассказал, чтот на заседании Правительства принят национальный проект "Комфортная школа", который был разработан по поручению главы государства.

"Отмечу, что проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов. Главное, он полностью обеспечен финансированием из республиканского бюджета. За последние 10 лет контингент обучающихся школ вырос на миллион и на сегодня составляет почти 3,7 миллиона. А с учетом урбанизации, миграции, износа зданий школ и точечной застройки, увеличения контингента обучающихся возникла потребность в ученических местах, особенно в крупных городах.Теперь же, благодаря национальному проекту до конца 2025 года будут открыты современные, комфортные школы на 842 тысячи ученических мест", — напомнил министр.

Он также сообщил, в чём принципиальное отличие национального проекта "Комфортная школа" от предыдущих.

"Во-первых, школы будут строиться по новым единым стандартам как на селе, так и в городе.

Учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке будут предусмотрены свои учебные классы, туалеты, спортивные залы. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения и другие усиленные меры безопасности детей. Для удобства детей предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, обуви, а также соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха школьников.Школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы", — рассказал министр.

Он также отметил, что будут созданы необходимые условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, будет решена проблема загруженности спортивных залов. Сейчас школы на 1200 ученических мест, в основном, оснащены всего одним спортивным залом.

"Как правило, с восьми утра и до вечера занятия по физкультуре проводятся для нескольких классов одновременно. В "комфортных школах" предусмотрены сразу несколько спортивных залов в зависимости от проектной мощности. В новых школах будут созданы условия и для педагогов", — добавил Аймагамбетов.

Министр подчеркнул, что строительство школ полностью обеспечено финансированием. Если раньше в связи с нехваткой средств на строительство из областных и районных бюджетов школы не строились в достаточном количестве и были проблемы с долгостроями, то теперь предусмотрены целевые средства из республиканского бюджета.

Асхат Аймагамботов отметил, что школы будут строиться через координацию дирекции, которая будет осуществлять контроль за строительством объектов.

"Это решение направлено на существенное ускорение сроков проведения процедур закупок и обеспечение качества строительства. Кром того, предусмотрена не только внутренняя, но и внешняя инфраструктура. Вопросы прокладывания тротуаров, ведущих к школе, запуск автобусных маршрутов, установка теплых остановок, освещение путей и тротуаров к школе также параллельно должны решаться. При строительстве "комфортных школ" должна быть соблюдена максимальная прозрачность. Любой гражданин страны будет иметь возможность отслеживать через интерактивную карту — где и когда будут строиться школы, а через IP-камеру в онлайн режиме отслеживать ход строительства",— рассказал глава министерства просвещения.

Он отметил, что поскольку законодательно вопросы строительства школ, их финансирования, содержания, подбора кадров находятся в ведении акиматов, этот национальный проект предусматривает закрепление персональной ответственности акимов регионов.