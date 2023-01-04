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"Айкумис в Париже": как казахстанка прошла стажировку в Dior
Париж является одним из самых популярных городов мира. Достопримечательности, искусство, архитектура, история - именно по этим причинам столица Франции привлекает миллионы людей со всего света.
Помимо статуса самого посещаемого города, Париж сохраняет за собой право называться столицей моды и красоты. Ведь именно здесь находятся главные дома моды и бьюти-компании.
В одной из самых известных из них - Dior - прошла оплачиваемую стажировку казахстанка Айкумис Сыдыкова. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz она поделилась подробностями.
Почти как Эмили
Слушая историю Айкумис, невольно проводишь паралелли с главной героиней сериала "Эмили в Париже", которая тоже не без приключений начала строить свою карьеру во французской столице. Наша героиня тоже молода, ей всего 23 года, но родом она не из США, а из Алматы. В 2021 году девушка окончила Назарбаев Университет, после чего сразу же поступила на маркетолога во французскую бизнес-школу EDHEC в городе Лилль.
“Я выбрала именно Францию, так как в университете четыре семестра брала элективные курсы французского языка. К тому же на тот момент моя программа была в топе лучших.
Поступила на специализацию luxury & fashion, мне было интересно узнать об истории и стратегии развития французского люкса. На этой программе мне нужна была стажировка для получения диплома.
Я всегда знала, что буду стараться получить стажировку в модном доме. И начала подавать заявки в январе. В конце февраля получила заветный оффер от модного дома Dior”, - рассказывает девушка.
Её позиция в компании называлась International Social Media Project Manager. Айкумис доверили вести проекты на всех аккаунтах бренда в социальных сетях.
Добиться столь интересной стажировки было нелегко - помимо долгой рассылки резюме и многочисленных отказов ей предстояло два интервью с менеджерами компании.
“До этого я получила много отказов. Когда ты ищешь работу в Париже, то отправляешь резюме везде. Мои подруги отправляли резюме и на 500 позиций. Я до этого подавала на 50”.
Французский Art de Vivre и бюрократия
Айкумис живёт во Франции полтора года. По её словам, у неё был короткий период адаптации. К жизни за рубежом девушка быстро привыкла.
"Не могу сказать, что менталитет или культура Казахстана и Франции очень сильно отличаются. У меня не было культурного шока. Поэтому я практически не почувствовала период привыкания.
В Париже очень много интересных мест, я побывала только в некоторых из них. Ещё многое предстоит увидеть.
Мне нравится гулять по этому городу. Это поднимает мне настроение", - делится впечатлениями девушка.
Айкумис отметила и всем известное французское понятие Art de Vivre, состоящее в умении неспеша получать удовольствие от жизни. Многие французы стараются не перерабатывать, оставляя больше времени для личной жизни.
"Здесь люди не спешат. Такое ощущение, что все их действия нацелены на удовольствие, чтобы они не делали".
Почти не бывает переработок, на выходных никто друг друга не тревожит по рабочим вопросам. Много времени уделяется тому, чтобы работники были ближе с семьей, чтобы на праздниках они находились дома".
В компании Dior коллектив интернациональный: на модном поприще трудятся менеджеры из Китая, Бразилии, Колумбии, Индонезии. Также есть работники из Италии и Южной Кореи.
"Мне понравилось работать в таком международном коллективе. Язык общения между собой в компании – французский.
Несмотря на то, что учила его несколько лет, я не говорю на нём также свободно, как на английском.
Заметила, что в компании все обращаются друг к другу на "ты", независимо от занимаемой должности. В целом французы очень открытые. Они могут с лёгкостью поделиться своими разными историями из жизни".
Из моментов, которые не нравятся девушке во Франции, она отмечает бюрократию.
"С этим здесь всё сложно. Например, банковскую карточку я ждала две недели. Ещё неделю - пин-код от неё. И всё это идёт по почте. Вообще во Франции всё отправляется по почте. Это очень долго и неудобно.
Недавно я была в префектуре для продления визы, провела там три часа. И это, несмотря на то, что у меня была запись".
Планы и друзья
Стажировка Айкумис в Dior закончилась в декабре. В 2023 году казахстанка планирует начать работать в другой крупной французской компании.
"К сожалению, я не осталась работать в Dior после стажировки. В этом году стажёров практически не оставляли в компании. Нет открытых вакансий.
Но я нашла вакансию в одной из бьюти – компаний LVMH и начну работать на похожей позиции".
По словам Айкумис она скучает по Родине, в такие моменты её поддерживают друзья из Казахстана.
"Во Франции достаточно казахстанцев. На Facebook даже есть группа, где все общаются между собой. Там я и нашла новых друзей.
Казахи во Франции очень дружные. Мы поддерживаем друг друга. Когда начинаешь грустить по дому, можно встретиться с кем-то из них, и тогда настроение поднимается”.
Фотографии: Instagram/aika_sydykova
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