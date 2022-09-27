Айдын Рахимбаев готов предоставить общежития приезжим из России

Фото: Рахимбаев Айдын / Facebook

Акционер и председатель совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев заявил, что готов предоставить мигрирующим из России этническим казахам места в общежитиях в Астане и Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Facebook бизнесмен написал, что "сотни наших братьев призывают в армию", особенно из Оренбургской, Омской, Астраханской областей РФ.

"Если мы не поможем друг другу в таких ситуациях, то когда мы ещё поможем…", - отметил Рахимбаев.

Он просит обращаться в личку для получения необходимой информации, а в комментариях к посту оставил номер телефона человека, с которым можно связаться по данному вопросу (8 777 198 13 13, Айша).

Сообщалось, что в Казахстане откроют "горячие линии" для мигрантов из России. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств. Также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов путём открытия дополнительных окон обслуживания.

Адреса усиленных ЦОНов в городах Астана, Алматы, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях, которые принимают иностранных граждан, можно узнать здесь.

По данным МВД, с 1 по 24 сентября 896 иностранцев обратились за разрешением на постоянное проживание в Казахстане.

КНБ Казахстана опроверг слухи о закрытии казахстанских пунктов пропуска, заявив, что они функционируют в штатном режиме.