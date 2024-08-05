Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали потерпел поражение в 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Стартовую схватку Султангали провёл против двукратного чемпиона мира Жоламана Шаршенбекова из Кыргызстана. Противостояние завершилось победой Шаршенбекова со счётом 6-3.

Султангали сохранил шансы на медаль. Если Шаршенбеков дойдёт до финала весовой категории до 60 килограммов, то казахстанский борец попробует отобраться в схватку за "бронзу" через утешительный раунд.