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  • Айдос Сарым об армии Казахстана, многодетных матерях и выборах
BaigeNews.kz Сегодня, 21:42
98
Сегодня, 21:42
98
Фото: BaigeNews.kz

Айдос Сарым об армии Казахстана, многодетных матерях и выборах

В интервью BaigeNews.kz мажилисмен Айдос Сарым рассказал о депутатской работе, состоянии Вооружённых сил РК и многодетных матерях. А также поделился своим мнением о бывшем коллеге Мади Ахметове и ожиданиях от парламентских выборов.

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#выборы #Айдос Сарым
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:42
98
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