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Сегодня, 21:42
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398Фото: BaigeNews.kz
Айдос Сарым о многодетных матерях и выборах
Депутат Мажилиса VII созыва Айдос Сарым рассказал в интервью Baigenews.kz о депутатской работе, состоянии Вооружённых сил РК и многодетных матерях. Он также поделился ожиданиями от выборов в Мажилис.
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