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Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 21:42
398
Сегодня, 21:42
398
Фото: BaigeNews.kz

Айдос Сарым о многодетных матерях и выборах

Депутат Мажилиса VII созыва Айдос Сарым рассказал в интервью Baigenews.kz о депутатской работе, состоянии Вооружённых сил РК и многодетных матерях. Он также поделился  ожиданиями от выборов в Мажилис.

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#выборы #Айдос Сарым
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:42
398
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