Айдос Ербосынулы сделал заявление о возвращении на ринг после комы

Фото: Sports.kz

Известный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы в своем инстаграме ответил на вопрос о возвращении на ринг, передаёт BaigeNews.kz со сссылкой на Sports.kz.

Один из подписчиков спросил Ербосынулы, когда он вернется на ринг.

"Пока еще не готов вернуться. Чего скрывать, я и сам соскучился", - ответил боксёер.

Напомним, что после поединка, который прошёл в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), он был экстренно госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, его ввели в искусственную кому. В Instagram Stories Айдос опубликовал видео, на которых друзья и родные встречают его в аэропорту.

30-летний Ербосынулы одержал 16 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге, поражение от Морреля стало первым в его карьере.