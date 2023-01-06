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Айдар Жарылганов получил должность в администрации президента РК Сегодня, 18:47
371
Сегодня, 18:47
371

Айдар Жарылганов получил должность в администрации президента РК

Распоряжением главы государства Айдар Жарылганов назначен заведующим государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Известно что, Айдар Жарылганов с отличием окончил Академию юриспруденции - Высшей школы права "Адилет", состоял в кадровом резерве корпуса "А".

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#Акорда #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:47
371
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