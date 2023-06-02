Айбек Смадияров возглавил новый департамент в МИД РК

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Айбек Смадияров назначен на должность директора вновь созданного департамента коммуникаций Министерства иностранных дел Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Он также остался официальным представителем ведомства.

Как пояснили в МИД, ранее пресс-служба была в составе Комитета международной информации, её вывели оттуда, преобразовав в департамент коммуникаций.

Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Дипломатическую карьеру начал в 2006 году в качестве специалиста департамента консульской службы МИД.

В 2008-2009 годах был атташе департамента Европы МИД РК. После - третьим секретарём департамента Европы МИД РК, третьим секретарём посольства РК в Венгрии, экспертом пресс-службы президента РК.

В 2013-2014 годах - первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК.

В 2014-2018 годах - секретарь посольства РК во Вьетнаме.