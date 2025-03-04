Айбек Смадияров получил новую должность
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Он стал председателем Комитета международной информации – официальным представителем МИД Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в 2004 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста Административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане".
С 2006 по 2008 годы работал специалистом Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2008-2010 годах занимал должности атташе и третьего секретаря в Департаменте Европы МИД РК.
В 2010-2012 годах был третьим секретарём Посольства РК в Венгрии. В период с 2012 по 2013 годы работал экспертом Пресс-службы Президента РК. Затем с 2013 по 2014 годы был первым секретарём Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК. В 2014-2018 годах занимал должность второго, первого секретаря Посольства РК во Вьетнаме.
В 2018-2019 годах руководил Пресс-службой МИД РК, с 2019 по 2023 годы был заместителем председателя Комитета международной информации – Пресс-секретарём МИД РК.
До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором Департамента коммуникаций – Официальным представителем МИД РК.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.
Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.
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