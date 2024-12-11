Айбек Оралбай стал двукратным чемпионом Азии по боксу
В решающем поединке он оказался сильнее соперника из Китая.
Сегодня, 17:10
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Сегодня, 17:10Сегодня, 17:10
235Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Казахстанец Айбек Оралбай стал победителем чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), передаёт BaigeNewskz со ссылкой па Olympic.kz.
Золотую медаль боксёр завоевал в весовой категории свыше 92 килограммов. В решающем поединке он оказался сильнее Абудурексити Ремулы из сборной Китая.
Ранее первое место на чемпионате заняли Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 86 килограммов) и Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов).
Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Оразбек Акитов (до 57 килограммов), Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 71 килограмма), Диас Молжигитов (до 75 килограммов) отметились "серебром".
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