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  • Айбек Дадебаев сохранил должность управляющего делами президента
inform.kz Сегодня, 10:47
223
Сегодня, 10:47
223
Фото: inform.kz

Айбек Дадебаев сохранил должность управляющего делами президента

Он занимал этот пост с 11 января 2022 года.

Глава государства подписал указ о переназначении Айбека Дадебаева управляющим делами президента. Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Дадебаев Айбек Аркабаевич назначен Управляющим делами Президента Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.

Напомним, Айбек Дадебаев занимает этот пост с 11 января. Ранее он был заместителем управляющего делами президента, работал заместителем начальника канцелярии президента, заведующим секретариатом председателя сената парламента.

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#назначение #Указ Главы государства
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:47
223
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