Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале спортсменка за свой прыжок получила от судей 76,54 балла. Этот результат принес ей "бронзу". К слову, это первое крупное достижение Аяны на международном уровне.

Победу одержала китаянка Чю Мэньтао - 90,94 балла. Второй стала Чэнь Сюжень (Китай) - 81,58.

Ардана Маханова не смогли пройти в решающий финал.

Напомним, в субботу казахстанские спортсмены принесли в копилку сборной три серебряных медали.