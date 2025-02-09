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Аяна Жолдас принесла Казахстану четвёртую медаль Азиады-2025

Она завоевала бронзу.

Сегодня, 08:11
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Турар Казангапов/ пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 08:11
Сегодня, 08:11
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Фото: Турар Казангапов/ пресс-служба НОК Казахстана

Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале спортсменка за свой прыжок получила от судей 76,54 балла. Этот результат принес ей "бронзу". К слову, это первое крупное достижение Аяны на международном уровне.

Победу одержала китаянка Чю Мэньтао - 90,94 балла. Второй стала Чэнь Сюжень (Китай) - 81,58.

Ардана Маханова не смогли пройти в решающий финал. 

Напомним, в субботу казахстанские спортсмены принесли в копилку сборной три серебряных медали.

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