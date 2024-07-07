Аян Бейсенбаев стал вторым на кубке Азии по триатлону

Представитель команды Казахстана по триатлону Аян Бейсенбаев завоевал серебряную медаль на Кубке Азии в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен преодолел дистанцию за 01:48:18, уступив секунду обладателю "золота" Джереми Киндосу из Узбекистана. Время победителя составило 01:48:17.

Третье место занял Филип Михалек из Чехии - 01:48:32.