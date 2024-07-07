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Аян Бейсенбаев стал вторым на кубке Азии по триатлону

Сегодня, 11:49
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olympic.kz Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по триатлону Аян Бейсенбаев завоевал серебряную медаль на Кубке Азии в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен преодолел дистанцию за 01:48:18, уступив секунду обладателю "золота" Джереми Киндосу из Узбекистана. Время победителя составило 01:48:17.

Третье место занял Филип Михалек из Чехии - 01:48:32.

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