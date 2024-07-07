Аян Бейсенбаев стал вторым на кубке Азии по триатлону
Сегодня, 11:49
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Сегодня, 11:49Сегодня, 11:49
120Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по триатлону Аян Бейсенбаев завоевал серебряную медаль на Кубке Азии в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмен преодолел дистанцию за 01:48:18, уступив секунду обладателю "золота" Джереми Киндосу из Узбекистана. Время победителя составило 01:48:17.
Третье место занял Филип Михалек из Чехии - 01:48:32.
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