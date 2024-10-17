Аягоз временно остался без теплоснабжения

Временное отключение центрального теплоснабжения произошло в городе Аягоз Абайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"16 октября около 15:00 произошло аварийное отключение теплоснабжения. Причиной стал выход из строя задвижки Д159. Котлы в этот момент работали. Авария полностью ликвидирована в 16:00. Сейчас идёт набор температурные параметров теплосетей", – сообщает пресс-служба акимата Абайской области.

Отмечается, что работы по прокладке теплосетей выполнены в полном объёме, ведётся обратная засыпка траншеи теплотрассы. Все объекты Аягоза обеспечены теплоснабжением в полном объёме.

Подача централизованного теплоснабжения объектам социального значения в Аягозе начата 5 октября, жилой фонд был подключён 15 октября.