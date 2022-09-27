Автозапчасти на сумму более 50 миллионов тенге изъяли пограничники в Казахстане

Фото: пресс-служба КНБ РК

Крупный контрабандный груз остановили пограничники в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.



"27 сентября пограничной службой КНБ в пункте пропуска "Алтынколь" пресечена попытка провоза незадекларированного груза (автомобильных запчастей) общим весом 51 тонна 826 килограммов. Предварительная стоимость товара составляет более 50 миллионов тенге", - сообщили в ведомстве.

Материалы и задержанный груз передали по подследственности в ДЭР по области Жетісу.







