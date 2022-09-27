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  • Автозапчасти на сумму более 50 миллионов тенге изъяли пограничники в Казахстане
пресс-служба КНБ РК Сегодня, 18:11
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Фото: пресс-служба КНБ РК

Автозапчасти на сумму более 50 миллионов тенге изъяли пограничники в Казахстане

Крупный контрабандный груз остановили пограничники в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
 
"27 сентября пограничной службой КНБ в пункте пропуска "Алтынколь" пресечена попытка провоза незадекларированного груза (автомобильных запчастей) общим весом 51 тонна 826 килограммов. Предварительная стоимость товара составляет более 50 миллионов тенге", - сообщили в ведомстве.

Материалы и задержанный груз передали по подследственности в ДЭР по области Жетісу.  


 

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#контрабанда #КНБ #запчасти на авто
Журналист
Сегодня, 18:11
259
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