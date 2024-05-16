Автовышка провалилась под землю в Караганде

В Караганде автовышка провалилась задними колёсами под землю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

Оказалось, что на месте провала – возле дома №5 по проспекту Строителей – проходит тепловая сеть.

Жители района сняли на видео образовавшийся провал, в котором видны трубы. И возмутились тому, что над теплосетью нет бетонной плиты.

Фото: ТОО "Теплотранзит Караганда"

В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Караганды ответили, что бетонная плита была повреждена автовышкой, которая заехала на охранную зону.

"Негабаритный автомобиль заехал на охранную зону, произошла деформация бетонной плиты. В рамках гарантийных обязательств подрядной организацией ТОО "Сапа Курылыс 2007" в срок до 17 мая будут проведены восстановительные работы на данном участке", – ответили в ведомстве.

В ТОО "Теплотранзит Караганда" сообщили, что место провала оградили, и напомнили, что проезд грузовых машин по строительным конструкциям не предусмотрен.