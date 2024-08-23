Автовозы столкнулись и загорелись в Жетысуской области
Вчера, 22:35
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Вчера, 22:35Вчера, 22:35
150Фото: скриншот
Два гружёных машинами автовоза столкнулись на трассе Западная Европа – Западный Китай и загорелись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жетысуской области.
Инцидент произошёл около 18:15 на 278-м километре дороги.
"Грузовой автомобиль, перевозивший восемь легковых машин, столкнулся с другим грузовиком, который перевозил шесть легковых автомобилей. В результате столкновения оба грузовика и находившиеся на них легковые автомобили загорелись", – сообщили в полиции.
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В полиции уточнили, что за последние три дня это уже четвёртое ДТП в регионе. В результате этих происшествий погибли пять человек.
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