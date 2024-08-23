Автовозы столкнулись и загорелись в Жетысуской области

Два гружёных машинами автовоза столкнулись на трассе Западная Европа – Западный Китай и загорелись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жетысуской области.

Инцидент произошёл около 18:15 на 278-м километре дороги.

"Грузовой автомобиль, перевозивший восемь легковых машин, столкнулся с другим грузовиком, который перевозил шесть легковых автомобилей. В результате столкновения оба грузовика и находившиеся на них легковые автомобили загорелись", – сообщили в полиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жетісу Облысының Полиция Департаменті (@zhetysu.police)

В полиции уточнили, что за последние три дня это уже четвёртое ДТП в регионе. В результате этих происшествий погибли пять человек.