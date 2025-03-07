  • 7 Марта, 02:30
  • BAIGENEWS

Автовоз слетел в кювет в Актюбинской области

На помощь водителю пришли спасатели.

Сегодня, 01:21
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 01:21
Сегодня, 01:21
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Фото: кадр видео

Автовоз, гружёный 7 легковыми машинами, слетел в кювет в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz

Грузовик обнаружили сотрудники МЧС на 822 километре трассы "Самара-Шымкент" во время патрулирования.

Спасатели помогли отбуксировать большегруз на очищенный участок дороги. Водитель продолжил свой путь в Уральск.

Ранее сообщалось о том, что почти 1000 машин застряли на трассе Караганда-Балхаш. 

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