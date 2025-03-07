Автовоз слетел в кювет в Актюбинской области
На помощь водителю пришли спасатели.
Сегодня, 01:21
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Сегодня, 01:21Сегодня, 01:21
149Фото: кадр видео
Автовоз, гружёный 7 легковыми машинами, слетел в кювет в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Грузовик обнаружили сотрудники МЧС на 822 километре трассы "Самара-Шымкент" во время патрулирования.
Спасатели помогли отбуксировать большегруз на очищенный участок дороги. Водитель продолжил свой путь в Уральск.
Ранее сообщалось о том, что почти 1000 машин застряли на трассе Караганда-Балхаш.
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