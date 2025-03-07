Автовоз, гружёный 7 легковыми машинами, слетел в кювет в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Грузовик обнаружили сотрудники МЧС на 822 километре трассы "Самара-Шымкент" во время патрулирования.

Спасатели помогли отбуксировать большегруз на очищенный участок дороги. Водитель продолжил свой путь в Уральск.

Ранее сообщалось о том, что почти 1000 машин застряли на трассе Караганда-Балхаш.