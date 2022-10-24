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Автовоз с шестью новыми иномарками перевернулся в Акмолинской области
Водитель попытался скрыться с места ДТП.
В МВД прокомментировали появившееся в соцсетях видео с перевернувшимся автовозом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
В полиции сообщили, что инцидент произошел 21 октября на автодороге "Екатеринбург – Алматы".
"Установлено, что водитель Мercedes Аctros, перевозившего 6 автомашин, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание авто. Также известно, что на момент ДТП мужчина находился в состоянии опьянения легкой степени.После аварии он попытался скрыться с места происшествия. В результате опрокидывания никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Материальный ущерб устанавливается", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что 33-летнему водителю грозит административное наказание по статье 608 КоАП РК за вождение в пьяном виде. Также его привлекут к ответственности по статье 611 КоАП РК за оставление места ДТП. Материалы направлены в суд.
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