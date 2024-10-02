Автовоз с шестью легковушками загорелся на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 03:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:19Сегодня, 03:19
48Фото: МЧС РК
В Хобдинском районе Актюбинской области на трассе "Самара-Шымкент" произошло возгорании автовоза, перевозившего шесть легковых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Пожар, начавшийся с моторного отсека автовоза и перешедший на груженные автомобили полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, от огня спасено 3 легковых автомобиля", - сообщили в МЧС.
При попытке самостоятельного тушения получили ожоги водитель автовоза и проезжавший мимо гражданин Кыргызстана. Пострадавшие доставлены в районную больницу и переданы врачам.
Самое читаемое