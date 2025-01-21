ДТП произошло на 1150-м километре дороги "Екатеринбург — Алматы". 37-летний водитель грузовика Iveco не справился с управлением на скользкой дороге, что привело к опрокидыванию машины в кювет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Автовоз перевозил семь новых легковых автомобилей.

В связи со сложными погодными условиями данный участок дороги закрыт. Для транспортировки повреждённых машин потребуется специальная техника. До открытия трассы автовоз будет находиться под охраной сотрудников полиции.

Водитель грузовика привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.