Автовоз опрокинулся в Акмолинской области
Водителя привлекли к административной ответственности.
Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53Сегодня, 18:53
20Фото: polisia.kz
ДТП произошло на 1150-м километре дороги "Екатеринбург — Алматы". 37-летний водитель грузовика Iveco не справился с управлением на скользкой дороге, что привело к опрокидыванию машины в кювет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Автовоз перевозил семь новых легковых автомобилей.
В связи со сложными погодными условиями данный участок дороги закрыт. Для транспортировки повреждённых машин потребуется специальная техника. До открытия трассы автовоз будет находиться под охраной сотрудников полиции.
Водитель грузовика привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.