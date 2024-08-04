  • 4 Августа, 11:37
  • BAIGENEWS

Автовокзал загорелся в Усть-Каменогорске

Сегодня, 11:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
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Фото: МЧС РК

В Усть-Каменогорске потушили пожар на автовокзале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"По прибытию пожарных подразделений обнаружено возгорание в серверной комнате на втором этаже, где огонь охватил  мебель и натяжной потолок помещения. Созданное звено газодымозащитной службы, ликвидировало пожар на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.

МЧС напоминает владельцам объектов бизнеса о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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