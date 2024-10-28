Автовладельцы стоят в огромных очередях за газом в Актау

Проблема с "голубым" топливом в очередной раз коснулась автовладельцев в Актау, они сообщают о нехватке сжиженного газа на заправках. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По их словам, проблемы начались на этой неделе.

"Некоторые АГЗС и вовсе не работают. Там, где имеется газ, водителям приходится стоять в огромных очередях", — сообщает издание.

Еще в сентябре текущего года автовладельцы жаловались на дефицит сжиженного нефтяного газа на заправках. Чиновники же заверяли, что в регионе имеется достаточно запасов голубого топлива.