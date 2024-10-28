Автовладельцы стоят в огромных очередях за газом в Актау
Сегодня, 02:11
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Сегодня, 02:11Сегодня, 02:11
104Фото: lada.kz
Проблема с "голубым" топливом в очередной раз коснулась автовладельцев в Актау, они сообщают о нехватке сжиженного газа на заправках. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По их словам, проблемы начались на этой неделе.
"Некоторые АГЗС и вовсе не работают. Там, где имеется газ, водителям приходится стоять в огромных очередях", — сообщает издание.
Еще в сентябре текущего года автовладельцы жаловались на дефицит сжиженного нефтяного газа на заправках. Чиновники же заверяли, что в регионе имеется достаточно запасов голубого топлива.
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