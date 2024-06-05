Автовладельцы просят разрешить тонировку передних боковых стёкол машин

В Казахстане на сайте epetition.kz запустили петицию с просьбой разрешить тонировать передние боковые стёкла легковых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.

Петиция адресована министерству внутренних дел РК. Её подписали более 1500 человек.

"Просим вас внести изменение в разрешительные документы и разрешить тонирование передних боковых стёкол авто и лобового стекла атермальной пленкой (почти прозрачная изнутри). Во многих странах есть возможность тонировать передние боковые стёкла для сохранения интерьера авто и здоровья водителя и пассажиров. Мы, граждане, готовы рассмотреть удорожание страховки либо оплаты разумной (до 100 долларов) пошлины в бюджет государства для получения разрешения на тонирование авто", – указывается в тексте петиции.

Среди комментаторов петиции есть как и те, кто поддерживает её, так и противники.