  • 11 Декабря, 16:54
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Автовладельца с долгами на 85 млн тенге остановили на трассе Самара-Шымкент

Машину забрали на штрафстоянку.

Сегодня, 16:38
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38
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Фото: baigenews.kz

Огромная неоплаченная задолженность числится за водителем Lexus. Патрульные полицейские в Туркестанской области получили сигнал об этом через программу "Корғау — опасный водитель" и остановили авто, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на трассе Шымкент — Самара. Выяснилось, что водитель имеет задолженность перед финансовой организацией на сумму свыше 85 миллионов тенге.

Автомобиль помещён на штрафстоянку. Полицейские разъяснили водителю необходимость своевременной уплаты долгов.

 

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