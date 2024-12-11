Автовладельца с долгами на 85 млн тенге остановили на трассе Самара-Шымкент
Машину забрали на штрафстоянку.
Сегодня, 16:38
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Сегодня, 16:38Сегодня, 16:38
50Фото: baigenews.kz
Огромная неоплаченная задолженность числится за водителем Lexus. Патрульные полицейские в Туркестанской области получили сигнал об этом через программу "Корғау — опасный водитель" и остановили авто, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл на трассе Шымкент — Самара. Выяснилось, что водитель имеет задолженность перед финансовой организацией на сумму свыше 85 миллионов тенге.
Автомобиль помещён на штрафстоянку. Полицейские разъяснили водителю необходимость своевременной уплаты долгов.
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