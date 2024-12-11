Огромная неоплаченная задолженность числится за водителем Lexus. Патрульные полицейские в Туркестанской области получили сигнал об этом через программу "Корғау — опасный водитель" и остановили авто, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на трассе Шымкент — Самара. Выяснилось, что водитель имеет задолженность перед финансовой организацией на сумму свыше 85 миллионов тенге.

Автомобиль помещён на штрафстоянку. Полицейские разъяснили водителю необходимость своевременной уплаты долгов.