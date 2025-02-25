В Генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что уровень подготовки водителей в Казахстане значительно снизился: многие получают права без должного обучения в автошколах и фактически не знают правил дорожного движения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Руслан Алькенев, на сегодняшний день подготовкой водителей занимаются почти 400 автошкол, однако контроль за их деятельностью фактически отсутствует.

"По данным государственных кредитных бюро, каждый пятый водитель, получивший страховые выплаты после ДТП, имеет стаж вождения менее двух лет. Это свидетельствует о высокой аварийности среди новичков, что во многом связано с низким уровнем подготовки", - сказал Алькенев.

Контроль за процессом обучения водителей осуществляет МВД. Однако после изменений в Предпринимательский кодекс, вступивших в силу в 2023 году, автошколы могут открываться без получения специальных разрешений – достаточно лишь уведомить государственные органы. При этом кодекс позволяет проводить проверки на соответствие квалификационным требованиям, но необходимые проверочные листы до сих пор не утверждены. В результате за последние два года ни одной проверки автошкол проведено не было.

"Отмена государственного контроля за деятельностью автошкол началась еще в 2018 году, когда лицензирование их работы перестало быть обязательным. В 2020 году государственные проверки полностью прекратились, а административная ответственность за некачественную подготовку водителей была исключена. В итоге, во многих автошколах отсутствует необходимая материально-техническая база, а обучение проводится формально", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, он отметил, что выявлены случаи систематической выдачи водительских удостоверений без фактического прохождения обучения и сдачи экзаменов. Руслан Алькенев утверждает, что эта сфера вошла в зону криминальных интересов. Отсутствие должного контроля за подготовкой водителей и формальный характер экзаменов ставят под угрозу безопасность на дорогах страны.