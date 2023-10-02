Автосалон едва не сгорел в Атырау

Пожар в автосалоне произошёл в Атырау. Из здания успели вывезти новые автомобили, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 3:17. В ДЧС области поступил вызов о том, что из помещения автосалона, расположенного по проспекту Абулхаир-хана, идёт дым.

"Пожарными подразделениями установлено возгорание части кровли здания на площади 150 квадратных метров. Общая площадь помещения - 1 660 квадратных метров. Из здания эвакуированы 10 новых автомобилей и оргтехника", - сообщили в ДЧС.

На пожар были мобилизованы усиленные силы и средства ДЧС, что позволило успешно ликвидировать возгорание в 4:59.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают.

В тушении огня были задействованы 42 человека и 11 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и негосударственных противопожарных служб.