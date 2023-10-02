Автосалон едва не сгорел в Атырау
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Пожар в автосалоне произошёл в Атырау. Из здания успели вывезти новые автомобили, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло 3:17. В ДЧС области поступил вызов о том, что из помещения автосалона, расположенного по проспекту Абулхаир-хана, идёт дым.
"Пожарными подразделениями установлено возгорание части кровли здания на площади 150 квадратных метров. Общая площадь помещения - 1 660 квадратных метров. Из здания эвакуированы 10 новых автомобилей и оргтехника", - сообщили в ДЧС.
На пожар были мобилизованы усиленные силы и средства ДЧС, что позволило успешно ликвидировать возгорание в 4:59.
Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают.
В тушении огня были задействованы 42 человека и 11 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и негосударственных противопожарных служб.
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