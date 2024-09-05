Авторынок производство и страновой автопарк: что изменилось в первом полугодии

За период с января по июнь казахстанцы приобрели 83 145 новых автомобилей, что сравнимо с показателями прошлого года, когда за первое полугодие было реализовано 83 235 автомобилей. Как и в прошлом году, пятёрку самых популярных брендов составили Hyundai, Kia, Chevrolet, Chery и JAC, с небольшой корректировкой в очерёдности, передает BaigeNews.kz.

(Hyundai – 18 282; Kia – 11 520; Chevrolet – 7 974; Chery – 6 667; Jac – 5 150; - для редактора / дизайнера, как вариант вместо изображения сверху)

По итогам июня самыми популярными моделями стали Hyundai Tucson, Chevrolet Cobalt, Kia Sorento, Kia Sportage и Chery Tiggo 2. Медианная стартовая цена этих моделей – 11,6 млн. тенге, что также соответствует уровню прошлого года.

Как отмечают участники рынка, рост рынка новых автомобилей в текущем году сдерживается поставками "серых" автомобилей из стран, не входящих в ЕАЭС. Однако покупатели новых автомобилей в салонах официальных дилеров, в двух третях случаев выбирают автомобили, локализованные в Казахстане.

Производство в Казахстане, итоги шести месяцев.

За тот же период (январь-июнь) отечественные предприятия выпустили 62 435 единиц техники на общую сумму 814,4 млрд тенге, что на 14,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика, по сути, один из результатов лояльности по отношению к "серому" импорту. Объёмы которого показывают значительный рост в последние годы и в 2023 году, по имеющимся оценкам, составили 345 тыс. автомобилей.

За шесть месяцев 2024 года в Костанае (Allur) произведено 38 691 единиц техники (-12,5% к январю-июню 2024 года). В Алматы (Hyundai Trans Kazakhstan, Hyundai Trans Almaty) выпущено 19 330 (-22,4%) легковых и коммерческих автомобилей. В Семее ("СемАЗ", Daewoo Bus Kazakhstan) – 2 528 единиц коммерческой техники (+17%). В Карагандинской области (QazTehna) – 644 единиц техники (+45%). В Кокшетау ("КаМАЗ-Инжиниринг") произвел 415 единиц коммерческой техники (-24,8%).

Изменения в структуре автопарка.

С начала года количество автомобилей, зарегистрированной в Казахстане, достигло 5,5 млн. ед. против 5,32 млн. на начало года, то есть количество техники выросло на 3,4% или более чем на 180 тыс. за шесть месяцев.

Количество легковых авто на начало года составляло 4 691 тыс. ед., а по итогам полугодия – 4 847 тыс. Количество грузовиков – 523,5 тыс., и 544 тыс., а количество автобусов – 112 тыс. и 115 тыс. соответственно.

Вырос и уровень автомобилизации (количество автомобилей на тыс. человек), который на начало года составлял 223 автомобиля, а по итогам полугодия составил 229 автомобилей. В разрезе регионов наиболее высокий уровень автомобилизации зафиксирован в ВКО – 391 авто, в Алматинской области – 338 авто и в Карагандинской области – 269 авто на 1 тыс. человек.

За отчётный период выросло количество техники возрастом до 3 лет (+3,4%), в категории 3-7 лет зафиксирован рост на 16,8%, в категории 7-10 лет количество техники снизилось (-2,65%), в категории 10-20 лет рост на 3,4%, а в категории наиболее старой техники рост на 1,2%.

Темпы обновления автопарка, по оценкам экспертов, обусловлены такими факторами как доступность кредитного финансирования для потребителей и бизнеса, а также привлекательными условиями для "серого" импорта техники.

Резюме.

Спрос на новые автомобили среди казахстанских потребителей сохраняет устойчивость, несмотря на ряд финансово-экономических факторов и наличие альтернативных каналов поставок из-за пределов стран ЕАЭС. При этом на протяжении последних лет наиболее высокий спрос сохраняется в ценовом сегменте 10-20 млн. тенге, который в основном представлен кроссоверами.

В производственном сегменте, учитывая воздействие "серого" импорта, а также задержек в поставках ряда комплектующих из зарубежных стран, зафиксировано снижение. Однако спрос на отечественную технику остаётся высоким, а казахстанские и зарубежные инвесторы придерживаются планов по созданию новых рабочих мест, запуску новых предприятий и созданию производства ряда комплектующих на территории Казахстана, с целью снижения зависимости от импорта автомобилей и компонентов.

Динамика выведения из эксплуатации старой техники пока остаётся сдержанной, тем не менее страновой автопарк пополняется новой техникой различных видов. Ускорению вывода из эксплуатации старой техники будет способствовать корректировка системы технического осмотра, создание стимулов к сдаче в утилизацию старых авто их владельцами, а также фискальные инструменты, применяющиеся к импортируемой технике и старым автомобилям.