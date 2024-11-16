Авторы популярных проектов на Netflix снимают сериал о Золотой Орде

Представители продюсерской компании Karga Seven Pictures сообщили о завершении работы над сценарием сериала об основателе Золотой Орды Джучи Хане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании, для обсуждения деталей предстоящего мини-сериала в Астану прибыли исполнительный продюсер и режиссер проекта Эмре Шахин, продюсер Фикрет Маноглу и художник-постановщик Зеки Сарайоглу. Они встретились с государственным советником Ерланом Кариным.

"Как известно, весной 2024 года мы анонсировали выпуск мини-сериала о Джучи Хане, основателе Золотой Орды. Наши коллеги поделились новостями о завершении разработки сценария, в которой приняли участие такие известные сценаристы, как Джастин Поллард ("Викинги") и Клэр Морсум ("Аутлоу Кинг"), а также казахстанские и международные историки и эксперты. Представители Karga Seven Pictures рассказали, что разработка сценария включала в себя углубленное изучение истории улуса Джучи и Золотой Орды, а также культурных ценностей и образа жизни кочевого народа и казахов. Проведена разведка локаций, и в настоящее время идет кастинг, скоро начнутся съёмки", — говорится в сообщении.

Как отметил Ерлан Карин, представители той эпохи оказали глубокое влияние на ход мировой истории и геополитики.

Представители Karga Seven Pictures заявили, что история Золотой Орды вызвала значительный интерес у мировой аудитории и международных дистрибьюторов.